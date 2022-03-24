"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной ценой HKD109

"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью 109 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 30,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая за последние месяцы потерпел просадку на фоне "ежовых рукавиц" со стороны властей страны в отношении биофармацевтического сектора. Тем не менее в условиях пандемии коронавируса актуальность вложений в биотех продолжает расти. Китайский сектор биотехнологий начал стремительно развиваться относительно недавно, но уже показывает успехи и в ближайшие годы способен создать лекарства от различных видов рака, составив конкуренцию западному биотеху. Кроме того, многие фирмы китайского биотеха после просадки стали выглядеть привлекательными объектами для сделок по M&A", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index (акции биотехнологических компаний с географической привязкой к Китаю). В состав портфеля ETF входят акции/ADR 30 эмитентов, торгуемые на биржах Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня, а также на NASDAQ. Стоимость чистых активов составляет порядка $1,20 млрд.

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