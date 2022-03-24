Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне возобновления биржевых торгов российскими акциями

Москва. 24 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Курс доллара США составил 96,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,72 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 105,3 руб./EUR1, подешевев на 2,68 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,15 рубля - до 100,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, поддержку его котировкам продолжают оказывать решение ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявление президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ накануне принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" с 24 марта, участникам рынка будут доступны 33 самые ликвидные бумаги. Первый торговый день будет укороченным - с 9:50 до 14:00 МСК. Кроме того, по указанным бумагам установлен запрет коротких продаж.

Ранее, с 21 марта, возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля.

Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил Путин на совещании с правительством в среду.

Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Инвесторы продолжают следить за изменением ситуации вокруг Украины и ждут визита президента США Джо Байдена в Европу в четверг. Байден, как ожидается, посетит саммит G7 и саммит НАТО, а также выступит на заседании Европейского совета. Итогом этих встреч могут стать новые санкции в отношении России.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для CNBC также сообщил, что организация может решить в четверг значительно увеличить свой контингент на восточных границах в Европе.

Великобритания в четверг ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России. Под них подпали в том числе глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф, а также Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Альфа-банк, следует из документа британского Минфина.

Кроме того, в санкционный список включены бизнесмен Олег Тиньков, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Санкционные меры вводятся против партнера Романа Абрамовича по бизнесу Евгения Швидлера и бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса.

Под санкциями оказалась ЧВК "Вагнер". Среди компаний в санкционный список также включены РЖД, "РусГидро", "АЛРОСА", Россельхозбанк, "Совкомфлот".

Как отмечается в документе Минфина, санкции подразумевают замораживание активов этих физических и юридических лиц.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг, внимание трейдеров направлено на переговоры США и Евросоюза, касающиеся вопросов сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

По данным Bloomberg, китайские государственные нефтяные компании начали тайно скупать дешевую российскую нефть, как и независимые нефтепереработчики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составила $121,37 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $114,63 за баррель, что на 0,26% меньше итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели Brent подорожала почти на 13%, WTI - на 11%. Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

Данные Минэнерго США показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.

"Катализатором роста российской валюты послужило решение президента Владимира Путина о переходе на оплату импортерами поставок российского газа в рублях. Данная инициатива касается недружественных стран, которые ранее ввели санкции в отношении РФ. Дополнительную поддержку "россиянин" получил на взлете ожиданий расширения перечня товаров для расчета в рублях. Пока наша валюта сохраняет довольно боевой настрой, получая поддержку на фоне возобновления торгов на "Мосбирже" после месячной паузы. Подешевевшие бумаги пользуются спросом, покупая которые, инвесторы избавляются от иностранной валюты. Волатильность курса рубля может усилиться во второй половине дня с оглядкой на экстренный саммит НАТО, где будут обсуждаться дополнительные санкции в отношении России и могут подпортить "праздник" российской валюте", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Начало возобновившихся сегодня торгов российскими акциями можно назвать довольно позитивным. Кроме того, в течение недели должны быть раскрыты подробности перехода на платежи в рублях, и инвесторы будут ждать дальнейших новостей как от российского правительства, так и от стран, импортирующих российские ресурсы. На этом фоне до снятия неопределенности дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным, но сейчас у курса пары "доллар-рубль" есть все шансы закрепиться на уровнях ниже 100 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в четверг, 24 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2 трлн 4,1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,22% годовых.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 413,9 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 20,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 21% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 22,8% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 22 б.п. - до 23,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 13 б.п. - до 24,25% годовых.