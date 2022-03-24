Акции Moderna фундаментально переоценены - Инвестбанк Синара

Акции Moderna Inc. фундаментально переоценены, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Мы осторожно смотрим на акции Moderna в долгосрочной перспективе, поскольку основной доход приходится на продажи вакцины от коронавируса, а диверсификация продуктовой линейки остается под вопросом. Считаем, что бумаги эмитента фундаментально переоценены: мультипликатор P/E 2023г составляет 20,8, что намного выше, чем у основных конкурентов, производящих вакцины (например, у Pfizer Inc. P/E 2023г составляет 9,9, у Merck & Co. - 11,1)", - отмечает эксперт в комментарии.

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