Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 93-104 руб./$1 в ближайшие 2-4 недели - "Фридом Финанс"

Валютная пара USD/RUB, вероятно, будет торговаться в диапазоне 93-104 руб./$1 в ближайшие две-четыре недели, прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александр Осин, исходя из текущего курса ЦБ и ряда важных для нефтяных цен рыночных и макроэкономических факторов.

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