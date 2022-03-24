"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Oracle на уровне $95,4

"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Oracle Corp. на уровне $95,4 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Oracle за первый квартал 2022 года в целом нейтрально: рост доходов от облачных продуктов остается сильным, запуск мультиоблачного доступа для MySQL HeatWave может существенно упрочить его позиции. Негативный эффект от валютных колебаний, вероятно, будет краткосрочным. Однако в ближайшие кварталы операционная маржа эмитента останется под давлением", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.