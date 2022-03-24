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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Oracle на уровне $95,4
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24 марта 2022 года 15:35
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Oracle на уровне $95,4
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Oracle Corp. на уровне $95,4 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем результаты Oracle за первый квартал 2022 года в целом нейтрально: рост доходов от облачных продуктов остается сильным, запуск мультиоблачного доступа для MySQL HeatWave может существенно упрочить его позиции. Негативный эффект от валютных колебаний, вероятно, будет краткосрочным. Однако в ближайшие кварталы операционная маржа эмитента останется под давлением", - указывает старший аналитик Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ORACLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.24 марта 2022 года 19:00
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.24 марта 2022 года 15:55
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Москва. 24 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. читать дальше
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.24 марта 2022 года 14:57
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