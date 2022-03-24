Инфляция после достижения пика во 2К22 может стабилизироваться и даже перейти к снижению - Райффайзенбанк

Инфляция в РФ после достижения пика во II квартале 2022г может перейти к стабилизации и, возможно, начать снижаться, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Оценка населением ожидаемой инфляции в марте взлетела до 18,3% г./г. (до этого находилась около 14% г./г.). При этом респонденты в большей степени отмечают повышенный рост цен в продовольственных товарах. С одной стороны, ожидания скачкообразного роста цен могут дать основу для нового витка инфляционной спирали, стимулируя потребление в моменте, с другой стороны, этот эффект вряд ли перекроет охлаждающее влияние ожидаемого снижения реальных доходов населения, жесткой монетарной политики и намечающегося роста безработицы. На наш взгляд, достигнув пика во втором квартале (сильный спрос позволяет продавцам оперативно перекладывать растущие издержки в цены), годовая инфляция может перейти к стабилизации (и, возможно, начать снижаться) даже при достаточно высоком уровне инфляционных ожиданий населения", - отмечают эксперты банка.

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