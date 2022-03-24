"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Inc. с целевой ценой $618 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания Adobe представила в целом неплохие результаты по итогам I квартала 2022г: темпы роста выручки и прибыли оказались выше ожиданий рынка. В то же время прогноз на следующий квартал оказался слабее консенсуса аналитиков. Мы оцениваем результаты Adobe нейтрально. С одной стороны, спрос на услуги компании остается сильным и, согласно расчетам ее руководства, ускорится в третьем-четвертом кварталах. С другой стороны, давление на маржу, вероятно, будет сохраняться в перспективе нескольких кварталов. Мы не считаем инвестиции в R&D негативным сигналом, а полагаем, что Adobe стремится сохранить высокое ценностное предложение. Судя по рыночным позициям и улучшению функционала, ей это удается. По прогнозу компании, выручка в следующем квартале увеличится на 13%, скорректированная EPS повысится на 9,5%. СЕО Adobe рассчитывает на ускорение роста бизнеса в поквартальном выражении во II полугодии. Это станет результатом недавно запущенных решений", - отмечает аналитик Михаил Степанян.

Adobe Inc. - крупнейший в мире разработчик ПО для создания различного медиаконтента, включая документы, видеофайлы, верстку веб-страниц, графику для видеоигр, фильмов, клипов и т.д.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.