S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4430-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4430-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После пробоя уровня сопротивления S&P 500 ожидаемо скорректировался и, вероятно, продолжит тестировать 200-дневную скользящую среднюю. Пока "быки" сохраняют позиции. Об этом свидетельствует нахождение RSI выше нейтрального уровня 50 пунктов и восходящее движение индикатора MACD. Закрепление индекса широкого рынка выше психологически значимых 4500 пунктов может способствовать сохранению растущего тренда в краткосрочной перспективе. В то же время не исключен откат бенчмарка до ближайшей поддержки на отметке 4300 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что согласно оценке JPMorgan, около 50% мировых ЦБ повысили ключевые процентные ставки в последнем квартале. Участники рынка, по данным CME FedWatch, ожидают увеличения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) как на майском, так и на июньском заседаниях FOMC.

"Goldman Sachs уже изменил прогноз в соответствии с новыми рыночными ожиданиями, включив в модель повышение ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях и на 25 б.п. на остальных четырех в 2022г. В среду президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер предположила, что для контроля инфляции целесообразно поднять ставку до 2,5% в этом году и продолжить цикл ужесточения монетарной политики в 2023г. Местер также заявила, что регулятор может одновременно начать сокращение баланса, не вызвав дестабилизации на финансовых рынках. В то же время отмечено, что сроки и темпы ужесточения ДКП будут зависеть от влияния геополитических факторов на среднесрочные перспективы экономики США. По нашей оценке, текущие рыночные ожидания завышены и ФРС будет руководствоваться также изменением инфляционных ожиданий, которые могут снизиться во второй половине текущего года", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.