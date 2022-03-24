Потенциал снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока крайне ограничен - "Велес Капитал"

Потенциал снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока выглядит крайне ограниченным с точки зрения необходимости сохранения привлекательности сбережений для населения, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Ставки привлечения в банковском секторе закрепляются ниже ключевой: с прошлой пятницы межбанковская ставка Ruonia держится ниже ключевой ставки ЦБ и во вторник снизилась еще на 17 бп - до 19,5%. Средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков во второй декаде марта также ушла ниже ключевой, снизившись с 20,51% до 19,81%. В свою очередь, недельная инфляция продолжила замедляться после пика в конце февраля - начале марта (2,22%), составив с 12 по 18 марта 1,93%. В годовом выражении инфляция таким образом поднялась до 14,5%", - отмечает эксперт.

На взгляд Кравченко, с одной стороны, постепенное снижение ставок привлечения в банковском секторе может повлиять на позицию ЦБ по ставке в сторону смягчения на ближайших заседаниях. С другой стороны, аналитик не ожидает, что регулятор перейдет к снижению до появления хоть какой-то ясности с пиком инфляции и до стабилизации инфляционных ожиданий. При этом потенциал снижения ключевой ставки, по мнению стратега инвесткомпании, выглядит пока крайне ограниченным с точки зрения необходимости сохранения привлекательности сбережений для населения.

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