Рубль попытается основательно закрепиться ниже 100 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Рубль попытается основательно закрепиться ниже 100 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Утром в четверг рубль укрепился до 95,50 руб./$1 впервые с начала марта, но затем отскочил до 96,10 руб./$1, - напоминает эксперт. - Евро на утренней сессии четверга подешевел до 105 руб./EUR1 - также впервые с начала марта, затем курс отскочил к 105,60 руб./EUR1 за единую валюту. На Мосбирже в четверг возобновилась торговля 33 наиболее ликвидными акциями. Короткие продажи запрещены. На старте торгов бумаги продемонстрировали уверенный рост, что оказало рублю поддержку. Ранее купленные некоторыми инвесторами доллары и евро были мертвым грузом. Теперь появились желающие переложиться в российские акции. При этом иностранные инвесторы все еще не могут продать свои активы".

Поручение президента по переходу на рубли в оплате за поставляемый российский газ ряду европейских потребителей также сыграло в пользу рубля, отмечает Шульгин. По его мнению, впоследствии аналогичное может быть применено к прочим экспортным поставкам. Однако на этом драйвере вряд ли российской валюте удастся вернуться в диапазон 85-90 руб./$1. Тем не менее у рубля появились шансы попытаться основательно закрепиться ниже 100 руб./$1 и ниже 110 руб./EUR1, констатирует эксперт.

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