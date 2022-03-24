Дальнейшее укрепление рубля затруднительно - Банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшее укрепление рубля затруднительно до прояснения ситуации с переходом на расчеты в рублях, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB по итогам среды снизился на 5,61%, до 97,74 руб./$1. В четверг он вновь находится у 96,08 руб./$1, снижаясь на 1,7%. При этом начало возобновившихся торгов российскими акциями можно назвать довольно позитивным. В течение недели должны быть раскрыты подробности перехода на платежи в рублях, и инвесторы будут ждать дальнейших новостей как от российского правительства, так и от стран, импортирующих российские ресурсы. На этом фоне до снятия неопределенности дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным, но сейчас у курса USD/RUB есть все шансы закрепиться на уровнях ниже 100 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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