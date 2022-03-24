"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Intuitive Surgical с целью $319 за штуку на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Intuitive Surgical превзошел консенсус-ожидания. Компания продемонстрировала рост количества процедур и поставок хирургических систем. Менеджмент Intuitive Surgical отмечает сохранение давления пандемии COVID-19 на объем процедур в IV кв. Можно ожидать, что этот эффект окажет давление и на результаты I кв., что, однако, может быть компенсировано эффектом отложенного спроса на операции в связи с резким снижением количества новых заражений вариантом "омикрон" в январе 2022 года и снятием большинства карантинных ограничений. При этом компания дала достаточно консервативный прогноз по росту количества процедур в 2022г на 11-15%, что формирует возможность для положительного сюрприза в отчетах за I полугодие 2022г", - пишет эксперт Илья Зубков.

Аналитик указывает на ключевые аргументы в поддержку идеи:

- ускорение роста поставок хирургических систем и экспансия на азиатские рынки;

- потенциал реализации отложенного спроса на процедуры;

- лидерство на рынке роботизированной хирургии.

Intuitive Surgical специализируется на разработке и производстве хирургических систем da Vinci, а также занимается продажей сопутствующих инструментов и материалов для инвазивной хирургии.

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