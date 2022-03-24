Рынок акций РФ обладает значительным потенциалом восстановления в долгосрочной перспективе - Россельхозбанк

Рынок акций РФ обладает значительным потенциалом восстановления в долгосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Первые дни торгов российскими акциями будут крайне волатильными, и мы допускаем, что российский рынок может снизится на 30-40% от уровней закрытия 25 февраля, - прогнозирует эксперт. - Первый уровень технической поддержки - 600-630 пунктов по индексу РТС - минимумы на 24 февраля, второй уровень, более устойчивый, - 500-530 пунктов по индексу РТС. Однако, с учетом принятых Правительством и Центральным Банком мер поддержки рынка, сценарий серьезного снижения может и не реализоваться: 9 марта Президент РФ подписал закон, позволяющий направить 1 трлн руб. ФНБ на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) и акций российских компаний. Для осуществления этих операций Минфин РФ будет привлекать ВЭБ РФ и специализированные финансовые организации".

Фетисов напоминает, что в истории российского рынка уже был прецедент участия государства в поддержке российского фондового рынка - в 2008г ВЭБ вложил 156 млрд руб. в ценные бумаги 15 компаний. 80% средств было вложено в акции 7 компаний: "Газпрома", Сбербанка, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", ВТБ, "Норникеля" и "Сургутнефтегаза".

"Средства ФНБ во время кризиса 2008г стали одним из важнейших антикризисных инструментов Правительства. Возможно, в 2022г "список покупок" будет расширен. Еще одним источником поддержки российского рынка акций станет buy back самих эмитентов. Кроме того, запрет на короткие позиции по акциям, а также запрет на продажу для нерезидентов существенно снижает количество продавцов. Возможно, что в первые дни торгов стоит воздержаться от активных действий: волатильность будет высокой. Тем не менее, мы видим значительный потенциал для восстановления российского фондового рынка в долгосрочной перспективе", - отмечает стратег банка.

Из 33 акций, торги по которым начались 24 марта, эксперт выбрал следующие акции, которые в долгосрочной перспективе имеют серьезный потенциал восстановления: "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Норникель", "АЛРОСА", "Полюс", "Магнит".

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