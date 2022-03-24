Возможна консолидация ОФЗ около текущих уровней в четверг - ПСБ

Возможна консолидация гособлигаций около достигнутых текущих уровней на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Позитивное влияние на рынок ОФЗ в четверг будут оказывать высокие нефтяные цены, а также укрепление рубля на новостях о переводе расчетов за поставки российского газа в Европу в рубли. В то же время ускорение инфляции будет сдерживать спрос на ОФЗ. С учетом складывающихся факторов кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх еще на 5-20 б.п., при этом сдержать снижение цен может активизация покупок гособлигаций со стороны ЦБР", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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