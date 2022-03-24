Идея дня: инвестиционный портфель формировать частями в течение 2-3 месяцев - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвестиционный портфель лучше формировать частями в течение 2-3 месяцев в условиях высокой волатильности на рынке акций РФ, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Торги акциями на Мосбирже стартовали при том же курсе доллара, что и в день приостановки 25 февраля. Неопределенности меньше не стало, но запрет на продажи нерезидентами ограничивает предложение бумаг на рынке. При этом население (традиционный нетто-покупатель на рынке), возможные покупки со стороны ФНБ и выкуп акций корпорациями формируют повышенный спрос на российские акции. Не стоит торопиться, пытаться угадать "дно" и покупать акции на все деньги сразу. В условиях высокой волатильности формировать портфель надо частями в течение 2-3 месяцев. Из нефтегаза покупать "Газпром", "Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" прив.", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

По их мнению, в секторе металов и добычи стоит обратить внимание на акции "АЛРОСА", "Норникеля", "ММК" и "Полюса". В потребительском секторе интересен "Магнит".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.