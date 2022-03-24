Рубль растет к доллару и евро на старте торговой сессии, продолжая позитивную динамику торгов среды

Москва. 24 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг утром; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 97,02 руб./$1 (-72 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 106,65 руб./EUR1 (-1,36 рубля к уровню закрытия среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,01 рубля, составив 101,35 рубля.

Доллар оказался на 5,7 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,6 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, поддержку его котировкам оказали решение ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявление президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ накануне принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" с 24 марта, участникам рынка будут доступны 33 самые ликвидные бумаги. Первый торговый день будет укороченным - с 9:50 до 14:00 МСК. Кроме того, по указанным бумагам установлен запрет коротких продаж.

Ранее, с 21 марта, возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля.

Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении РФ. Президент США Джо Байден в среду направился в Европу, где примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

Ожидается, что сначала Байден примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24 марта в Брюсселе. 24-25 марта также состоится заседание Европейского Совета, в ходе которого Байден, как ожидается, выступит с речью. Кроме того, 24 марта пройдет встреча лидеров G7.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после резкого подъема накануне на фоне беспокойства инвесторов из-за поставок и неожиданного сокращения запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в четверг составила $120,5 за баррель, что на 0,9% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $113,34 за баррель, что на 1,38% меньше итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели Brent подорожала почти на 13%, WTI - на 11%. Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

В среду Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий казахстанскую и российскую нефть на международные рынки, из-за аномально неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска, снизил прокачку и заявил, что возможна полная остановка через сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки нефти из этого терминала могут не совершаться до двух месяцев. В результате предложение может сократиться на 1,2 млн баррелей в сутки, которые обеспечивают 1,2% мирового спроса на этот энергоресурс.

Тем временем данные Минэнерго США показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.