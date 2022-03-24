Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- начало торгов акциями на Московской бирже;

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (11:30-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) в марте;

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- встреча Джо Байдена с представителями НАТО;

- заказы на товары длительного пользования США в феврале (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- выступления представителей ФРС;

- возможно объявление новых санкций против России;

- финансовые результаты En+ Group и "Группы ЛСР" за 2021 год по МСФО.

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