Вероятно возобновление роста котировок нефти в ближайшей перспективе - ПСБ

Вероятно возобновление роста котировок нефти в ближайшей перспективе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эксперт напоминает, что по итогам среды фьючерсы на Brent прибавили 6%. Способствовали активному росту котировок сохраняющийся дефицит предложения и новая порция новостей относительно перебоев с поставками: КТК, через который проходит чуть более 1 млн барр./сутки, сообщил о приостановке перевалки нефти под Новороссийском из-за повреждений, причиненных штормом, причем ремонт может занять "продолжительное время".

Некоторый откат долларовых ставок и данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране, на взгляд Локтюхова, также оказали определенную поддержку котировкам, нивелировав ухудшение настроений на рынке США: на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились 2,508 млн барр., дистиллятов - на 2,071 млн барр., бензинов - на 2,947 млн барр.

"Утром в четверг цены на нефть перешли к консолидации чуть выше отметки $120/барр, находясь под небольшим давлением, вызванным техническими факторами. Мы полагаем, что потенциал отката нефтяных котировок ограничен ввиду высокой неопределенности в отношении поставок и стартующих саммитов ЕС и НАТО, на которых будут обсуждаться новые антироссийские санкции. Склонны ждать возобновления роста котировок в ближайшей перспективе", - отмечает эксперт банка.

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