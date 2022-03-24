Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний нефтегазового и горнодобывающего секторов РФ - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание в четверг на бумаги сырьевых экспортеров - компании нефтегазового и горнодобывающего секторов в России - "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Норникель", "Полюс", "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции), говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

"Полагаем, что вследствие закрытия маржинальных позиций на российском рынке в начале торгов в четверг может наблюдаться высокая волатильность. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи откроется в районе 2700 пунктов", - указывает эксперт банка.

Аналитик рекомендует при выборе акций обратить внимание на сырьевых экспортеров - компании нефтегазового и горнодобывающего секторов. "Из-за снижения курса национальной валюты их рублевая выручка и маржинальность резко вырастут. В нефтегазовом секторе мы позитивно смотрим на бумаги "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти". Отмечаем крепкий фундаментальный профиль этих компаний и умеренную долговую нагрузку, что поможет им сохранить устойчивость прибыли и привлекательный дивидендный профиль. Отдельно выделяем "Сургутнефтегаз", по "префам" которого из-за упавшего рубля могут быть выплачены рекордные дивиденды по итогам 2022 года. Среди компаний горнодобывающего сектора мы выделяем "Норникель" и "Полюс". Благоприятная ценовая конъюнктура на товарных рынках способствует росту доходов, а каналам поставок серьезных угроз мы не видим", - пишет Соловьев.

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