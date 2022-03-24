Рубль начнет торги четверга в диапазоне 95-101 руб./$1 - "Алго Капитал"

Рубль начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 95-101 руб./$1, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Внутри дня, по мнению эксперта, не исключен существенный рост волатильности валютной пары USD/RUB в связи с возобновлением торгов акциями российских компаний на Московской бирже.

Также Манжос указывает, что в первые минуты возобновленных торгов акциями отечественных предприятий вероятна волна распродаж, связанная с принудительным закрытием убыточных маржинальных позиций. "Вероятно, часть держателей акций после столь длинного перерыва в торгах будет готова продать их по любой цене. Вместе с тем не исключено, что будет наблюдаться и присутствие спроса в отдельных секторах рынка. Речь идет о бумагах нефтегазовых компаний, металлургических предприятий и производителей удобрений. В связи с серьезным ослаблением курса рубля с момента прекращения торгов они выглядят привлекательным объектом инвестирования, как минимум, с точки зрения дивидендной доходности, - пишет аналитик в комментарии. - Однако мы бы не рекомендовали совершать покупки на все доступные деньги в первые минуты возобновленных торгов и даже в первый их день. Сейчас задача заключается в том, чтобы "не промахнутся", поскольку в последующие дни и недели котировки способны пойти ниже. Надо учитывать сохраняющийся "навес" в виде отложенных нереализованных продаж со стороны нерезидентов".

"Очевидно, что в ближайшие торговые дни рублевый индекс Мосбиржи будет "нащупывать" новые уровни поддержки и сопротивления. Поэтому в плане оценки его среднесрочных перспектив более важным станет не уровень открытия указанного индекса, а уровень его закрытия в четверг и по состоянию на конец текущей недели", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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