Возможно укрепление рубля до 95 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 95 руб./$1 на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы полагаем, что в четверг курс доллара может инерционно снизиться, приблизившись к отметке 95 руб./$1. Тем не менее, отметим, что мера обращения экспортного газа в рублях может выступать временной поддержкой национальной валюте, после чего будут нужны новые стимулы к укреплению рубля", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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