Падение Dow Jones стало максимальным за 2 недели

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы большинства государств АТР в четверг снижаются. Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы снизились в среду на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также возросших опасениях усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average по итогам торгов стало максимальным с 7 марта.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины. В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении России в связи с военной операцией на Украине, длящейся уже почти месяц. Президент США Джо Байден отправляется в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

Цены на нефть в среду выросли более чем на 5%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.

"Мировые рынки будут оставаться очень чувствительными к событиям, развивающимся на Украине", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

"Давление на нефтяной рынок остается крайне высоким, и это способствует усилению инфляционных опасений", - приводит слова Стритер Dow Jones.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.

"По моему мнению, инфляция, достигшая 40-летнего максимума, сейчас является проблемой номер один в американской экономике", - сказала она, выступая в Университете Джона Кэрролла.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли тем временем заявила, что Федрезерву следует постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и опустить инфляцию.

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение продаж новостроек в стране.

Продажи новых домов в феврале упали на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 772 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 788 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 801 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста продаж новостроек в прошлом месяце на 1,1% с объявленного ранее январского уровня - до 810 тыс., сообщает Trading Economics.

Котировки акций нефтекомпаний выросли в среду вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость акций Chevron Corp. (SPB: CVX) увеличилась на 1,1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 1,6%, Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. - на 4,4%.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) потеряли в цене 9,4%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил выручку в первом финансовом квартале до рекордного уровня, однако прогноз прибыли на второй финквартал оказался хуже ожиданий рынка.

Стоимость бумаг GameStop Corp. подскочила на 14,5% на информации, что председатель совета директоров компании Райан Коэн приобрел 100 тыс. ее акций.

Цена акций Cresco Labs, производителя медицинской марихуаны, упала на 7,4% после объявления о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 448,96 пункта (1,29%) и составил 34358,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 55,37 пункта (1,23%) - до 4456,24 пункта.

Nasdaq Composite упал на 186,21 пункта (1,32%) и составил 13922,6 пункта.

Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются вслед за отрицательной динамикой американского рынка акций на фоне повышения цен на нефть.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать ускоряющаяся инфляция и замедление темпов экономического роста, сообщает MarketWatch. Кроме того, участники рынка будут следить за итогами саммита НАТО, а также встречи лидеров стран Евросоюза.

"Точки давления снова нарастают, нефть снова закипает", что возвращает рынок к мыслям о стагфляции и негативно влияет на настроения, отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск снизился на 0,1%.

Наиболее существенно падает цена акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (-9%), Nippon Yusen K.K. (-7,3%) и Mitsui O.S.K. Lines (-7,1%).

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снизилась на 1,4%.

Между тем лидерами подъема выступают котировки бумаг производителей металлов, включая Pacific Metals Co. (+10,9%), Japan Steel Works Ltd. (+3,5%), Toho Zinc Co. (+3%) и Sumitomo Metal Mining Co. (+2,8%), а также автомобильный Toyota Motor Corp. (+3%) и Mitsubishi Motors Corp. (+2,3%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group поднялась на 1,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%, нефтяной Inpex Corp. - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

В число лидеров снижения на торгах в Гонконге входят акции производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-6,8%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-3,9%), а также девелоперов Country Garden Holdings Co. (-2,9%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-2,9%).

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-компаний Tencent Holdings Ltd. (-4,1%) и Meituan (-1,6%). После закрытия торгов днем ранее Tencent опубликовал отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 60%. Однако темпы роста выручки стали минимальными в истории компании.

Повышение котировок в четверг демонстрируют акции телекоммуникационных China Mobile Ltd. (+3,9%) и China Unicom (+2,6%), а также нефтяной CNOOC (+3,3%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+2,9%).

China Mobile Ltd., крупнейший в мире оператор связи по числу абонентов, после окончания сессии в среду сообщил о том, что увеличил чистую прибыль в 2021 году на 7,7% благодаря рекордному за десятилетие росту выручки.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 мск опустился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,1% - до максимума за два месяца.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1,8% и на 2,1%.

Помимо этого выросла стоимость нефтепроизводителей, в том числе Woodside Petroleum (+2,8%), Santos Ltd (+1,5%) и Beach Energy (+0,6%).

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после резкого подъема накануне на фоне беспокойства инвесторов из-за поставок и неожиданного сокращения запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $121,04 за баррель, что на $0,56 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $6,12 (5,3%), до $121,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $113,95 за баррель, что на $0,98 (0,85%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $5,66 (5,2%), до $114,93 за баррель.

С начала недели Brent подорожала почти на 13%, WTI - на 11%. Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

В среду Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий казахстанскую и российскую нефть на международные рынки, из-за аномально неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска, снизил прокачку и заявил, что возможна полная остановка через сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки нефти из этого терминала могут не совершаться до двух месяцев. В результате предложение может сократиться на 1,2 млн баррелей в сутки, которые обеспечивают 1,2% мирового спроса на этот энергоресурс.

Тем временем данные Минэнерго США показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.

"Я полагаю, что мы увидим рекордную бэквордацию, а цены поднимутся до $150 за баррель этим летом", - заявил аналитик Trafigura Бен Лакок. По его мнению, котировки могут также дорасти до $200 за баррель.