.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Падение Dow Jones стало максимальным за 2 недели
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
ВВП России в январе вырос на 6,6% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в январе 2022 года составил 6,6% по сравнению с январем 2021 года, приводятся данные на сайте министерства. Минэкономразвития в этот раз не стало публиковать свой ежемесячный доклад "О ситуации в...
 
В РФ предлагают ввести эталонные цены на стройматериалы
В России предложили установить эталонные цены на стройматериалы. Речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других. Для этого следует создать единый...
 
Росрыболовство предлагает фиксировать цены на рыбу
Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, об этом в среду на совещании у вице-премьера - полпреда...
 
24 марта 2022 года 09:22

Падение Dow Jones стало максимальным за 2 недели

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы большинства государств АТР в четверг снижаются. Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы снизились в среду на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также возросших опасениях усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average по итогам торгов стало максимальным с 7 марта.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины. В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении России в связи с военной операцией на Украине, длящейся уже почти месяц. Президент США Джо Байден отправляется в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

Цены на нефть в среду выросли более чем на 5%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.

"Мировые рынки будут оставаться очень чувствительными к событиям, развивающимся на Украине", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

"Давление на нефтяной рынок остается крайне высоким, и это способствует усилению инфляционных опасений", - приводит слова Стритер Dow Jones.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.

"По моему мнению, инфляция, достигшая 40-летнего максимума, сейчас является проблемой номер один в американской экономике", - сказала она, выступая в Университете Джона Кэрролла.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли тем временем заявила, что Федрезерву следует постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и опустить инфляцию.

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение продаж новостроек в стране.

Продажи новых домов в феврале упали на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 772 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 788 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 801 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста продаж новостроек в прошлом месяце на 1,1% с объявленного ранее январского уровня - до 810 тыс., сообщает Trading Economics.

Котировки акций нефтекомпаний выросли в среду вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость акций Chevron Corp. (SPB: CVX) увеличилась на 1,1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. - на 1,6%, Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp. - на 4,4%.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) потеряли в цене 9,4%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил выручку в первом финансовом квартале до рекордного уровня, однако прогноз прибыли на второй финквартал оказался хуже ожиданий рынка.

Стоимость бумаг GameStop Corp. подскочила на 14,5% на информации, что председатель совета директоров компании Райан Коэн приобрел 100 тыс. ее акций.

Цена акций Cresco Labs, производителя медицинской марихуаны, упала на 7,4% после объявления о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 448,96 пункта (1,29%) и составил 34358,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 55,37 пункта (1,23%) - до 4456,24 пункта.

Nasdaq Composite упал на 186,21 пункта (1,32%) и составил 13922,6 пункта.

Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются вслед за отрицательной динамикой американского рынка акций на фоне повышения цен на нефть.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать ускоряющаяся инфляция и замедление темпов экономического роста, сообщает MarketWatch. Кроме того, участники рынка будут следить за итогами саммита НАТО, а также встречи лидеров стран Евросоюза.

"Точки давления снова нарастают, нефть снова закипает", что возвращает рынок к мыслям о стагфляции и негативно влияет на настроения, отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 мск снизился на 0,1%.

Наиболее существенно падает цена акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (-9%), Nippon Yusen K.K. (-7,3%) и Mitsui O.S.K. Lines (-7,1%).

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снизилась на 1,4%.

Между тем лидерами подъема выступают котировки бумаг производителей металлов, включая Pacific Metals Co. (+10,9%), Japan Steel Works Ltd. (+3,5%), Toho Zinc Co. (+3%) и Sumitomo Metal Mining Co. (+2,8%), а также автомобильный Toyota Motor Corp. (+3%) и Mitsubishi Motors Corp. (+2,3%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group поднялась на 1,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%, нефтяной Inpex Corp. - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

В число лидеров снижения на торгах в Гонконге входят акции производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-6,8%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-3,9%), а также девелоперов Country Garden Holdings Co. (-2,9%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-2,9%).

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-компаний Tencent Holdings Ltd. (-4,1%) и Meituan (-1,6%). После закрытия торгов днем ранее Tencent опубликовал отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 60%. Однако темпы роста выручки стали минимальными в истории компании.

Повышение котировок в четверг демонстрируют акции телекоммуникационных China Mobile Ltd. (+3,9%) и China Unicom (+2,6%), а также нефтяной CNOOC (+3,3%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+2,9%).

China Mobile Ltd., крупнейший в мире оператор связи по числу абонентов, после окончания сессии в среду сообщил о том, что увеличил чистую прибыль в 2021 году на 7,7% благодаря рекордному за десятилетие росту выручки.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 мск опустился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

В то же время австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,1% - до максимума за два месяца.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1,8% и на 2,1%.

Помимо этого выросла стоимость нефтепроизводителей, в том числе Woodside Petroleum (+2,8%), Santos Ltd (+1,5%) и Beach Energy (+0,6%).

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после резкого подъема накануне на фоне беспокойства инвесторов из-за поставок и неожиданного сокращения запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $121,04 за баррель, что на $0,56 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $6,12 (5,3%), до $121,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $113,95 за баррель, что на $0,98 (0,85%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $5,66 (5,2%), до $114,93 за баррель.

С начала недели Brent подорожала почти на 13%, WTI - на 11%. Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

В среду Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий казахстанскую и российскую нефть на международные рынки, из-за аномально неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска, снизил прокачку и заявил, что возможна полная остановка через сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки нефти из этого терминала могут не совершаться до двух месяцев. В результате предложение может сократиться на 1,2 млн баррелей в сутки, которые обеспечивают 1,2% мирового спроса на этот энергоресурс.

Тем временем данные Минэнерго США показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.

"Я полагаю, что мы увидим рекордную бэквордацию, а цены поднимутся до $150 за баррель этим летом", - заявил аналитик Trafigura Бен Лакок. По его мнению, котировки могут также дорасти до $200 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 марта 2022 года 19:35
Рубль сократил темпы роста к доллару и евро на закрытие торгов в четверг в ожидании новых драйверов
Москва. 24 марта. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" на закрытие рынка в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, продолжив позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.    читать дальше
.
24 марта 2022 года 19:00
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций General Mills на уровне $69
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций General Mills Inc. на уровне $69 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Отчет компании за III квартал оказался неутешительным, однако вполне предсказуемым. Проблемы с ростом цен на сырье и цепочками поставок испытывает вся отрасль. По...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг вновь снизились на фоне нестабильной ситуации на мировых долговых рынках
Москва. 24 марта. Котировки российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали очередное снижение под давлением как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках на фоне ожидаемого инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с растущей инфляцией, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине.    читать дальше
.
24 марта 2022 года 18:30
Бумаги нефтегазового сектора наиболее привлекательны в текущей ситуации - "Атон"
Бумаги нефтегазового сектора наиболее привлекательны в текущей ситуации, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов. "Рынок акций, по сути, был закрыт около месяца по простым причинам: если бы его дали открыть раньше, это привело бы к какому-то...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 17:49
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной ценой HKD109
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью 109 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 30,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Индексный фонд с привязкой...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 17:25
Нефтяной рынок взял паузу - BCS Express
Нефтяной рынок взял паузу, несмотря на угрозу сокращения поставок из России как из-за санкций, так и по причине добровольного отказа зарубежных потребителей от российской нефти, говорится в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина. "Инвесторы опасаются, что дорогое сырье замедлит...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 17:04
Акции GameStop остаются неоднозначным выбором для инвесторов - "Открытие Инвестиции"
Акции американской компании GameStop остаются неоднозначным выбором для инвесторов, считает главный аналитик "Открытие инвестиции" Алексей Корнилов. "23 марта, стало известно о том, что председатель GameStop Райан Коэн купил 100000 акций компании, доведя свою долю в ней до 11,9%. Бумаги покупались...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 16:35
Акции Газпрома, скорее всего, продолжат выглядеть лучше рынка в ближайшее время - "Финам"
Акции "Газпрома", скорее всего, продолжат выглядеть "лучше рынка" в ближайшее время, говорится в аналитическом материале "Финама". "Мы пока приостанавливаем выпуск обычных рекомендаций с целевыми ценами из-за высокой неопределенности в экономике и беспрецедентной волатильности на рынке капитала,...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 16:15
Акции Moderna фундаментально переоценены - Инвестбанк Синара
Акции Moderna Inc. фундаментально переоценены, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Мы осторожно смотрим на акции Moderna в долгосрочной перспективе, поскольку основной доход приходится на продажи вакцины от коронавируса, а диверсификация продуктовой линейки остается...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 15:55
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 93-104 руб./$1 в ближайшие 2-4 недели - "Фридом Финанс"
лютная пара USD/RUB, вероятно, будет торговаться в диапазоне 93-104 руб./$1 в ближайшие две-четыре недели, прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александр Осин, исходя из текущего курса ЦБ и ряда важных для нефтяных...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 15:41
Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне возобновления биржевых торгов российскими акциями
Москва. 24 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.    читать дальше
.
24 марта 2022 года 15:35
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Oracle на уровне $95,4
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную стоимость акций Oracle Corp. на уровне $95,4 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем результаты Oracle за первый квартал 2022 года в целом нейтрально: рост доходов от облачных продуктов остается...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 15:18
Потенциал снижения ставки ЦБР на ближайших заседаниях пока крайне ограничен - "Велес Капитал"
Потенциал снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ пока выглядит крайне ограниченным, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Ставки привлечения в банковском секторе закрепляются ниже ключевой. С одной стороны, их постепенное снижение может повлиять...    читать дальше
.
24 марта 2022 года 14:57
Инфляция после достижения пика во 2К22 может стабилизироваться и даже перейти к снижению - Райффайзенбанк
Инфляция в РФ после достижения пика во II квартале 2022г может перейти к стабилизации и, возможно, начать снижаться, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "Оценка населением ожидаемой инфляции в марте взлетела до 18,3% г./г. (до этого находилась около 14% г./г.)....    читать дальше
.
24 марта 2022 года 14:41
"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe
"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Inc. с целевой ценой $618 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Adobe представила в целом неплохие результаты по итогам I квартала 2022г: темпы роста выручки и прибыли оказались выше ожиданий рынка. В то же...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.