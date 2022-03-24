Лидерами роста на рынке акций РФ в четверг будут, скорее всего, бумаги металлургов и нефтегаза - "Фридом Финанс"

Лидерами роста на российском рынке акций в четверг будут, скорее всего, бумаги компаний металлургической промышленности и нефтегазового сектора, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После месячного перерыва стартуют торги акциями - сессия будет сокращенной, к торгам допущены только 33 бумаги из индекса Мосбиржи, короткие продажи запрещены. Площадка не намерена пока ужесточать лимиты допустимых колебаний и повышать ставки риска, хотя готова при необходимости сделать это. Мы полагаем, что на открытии цены большинства бумаг окажутся вблизи уровней предыдущего закрытия. В начале торгов возможно падение котировок на фоне закрытия "маржин-коллов", но в целом, на наш взгляд, во многих бумагах будет отмечаться большое количество покупателей. Ожидаем высокую волатильность рынка в четверг. Лидерами роста будут акции металлургической промышленности и нефтегазового сектора", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

Эксперт отмечает следующие возможные торговые идеи:

- "Сургутнефтегаз" (драйверы роста: большой запас валютных средств и повышение цен на газ);

- "Газпром" и "НОВАТЭК" (драйверы роста: цены на углеводороды и ослабление рубля);

- ГМК "Норильский никель" (драйверы роста: ослабление рубля, повышение цен на никель, налаживание экспорта);

- "Полюс" (драйверы роста: ослабление рубля, высокий спрос и цены на золото);

- "РусАл" (драйверы роста: высокие цены на алюминий, ослабление рубля, позитивная динамика котировок ГМК).

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