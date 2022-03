Финкомпании США могут сохранить или даже нарастить buyback в ближайшие годы - BCS Express

Американские финансовые компании могут выиграть от повышения ставок ФРС и сохранить или даже нарастить buyback в ближайшие годы, считают аналитики BCS Express.

"Прошлый год стал рекордным по объемам выкупа собственных акций компаниями в США. В 2022-2023 гг. ожидается несколько подъемов ставки ФРС, что может негативно сказаться на объемах выкупа акций с биржи - в первую очередь у нефинансовых компаний. История показывает, что даже такие гиганты, как Apple Inc. и Microsoft Corp. (с их огромными запасами "кэша") могут сократить сумму на выкуп акций. Сложно представить, что она полностью обнулится, но некоторое сокращение может произойти. А вот финансовые компании, напротив, могут выиграть от повышения ставок и, как следствие, сохранить или нарастить buyback - в первую очередь это относится к JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и даже к Visa Inc. и Mastercard Inc." - указывают эксперты в комментарии инвестиционной компании.

