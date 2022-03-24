BCS Express повысил рекомендацию для акций Nike до "покупать"

Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Nike Inc. с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $160 на горизонте года по итогам представленных эмитентом квартальных финансовых результатов, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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