Цены евробондов РФ снизились в среду на фоне нестабильной ситуации на мировых долговых рынках

Москва. 23 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в среду снижение под давлением как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках на фоне ожидаемого инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с растущей инфляцией, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 16,7%, до 34,24% от номинала (их доходность выросла на 2,8 процентного пункта - до 18,03% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 19,4%, до 33,05% от номинала (их доходность выросла на 3,2 процентного пункта - до 18,18% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2,3%, подешевев до 23% от номинала (его доходность выросла на 51 базисный пункт, до 23,1% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 9,8%, до 22,5% от номинала (их доходность выросла на 3,1 процентного пункта - до 41,65% годовых), с погашением в 2029 году - на 9,3%, до 15,53% от номинала (их доходность выросла на 2,8 процентного пункта и составила 43,99% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 3,8%, до 47,43% от номинала (их доходность выросла на 3,7 процентного пункта - до 65,75% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 7,1%, составив 40,02% от номинала (их доходность выросла на 15,8 процентного пункта - до 108,3% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после довольно мощного ценового роста, зафиксированного на прошлой неделе, ситуация в секторе отечественных евробондов в начале этой недели выглядит неоднозначно. С одной стороны, на инвесторов давят сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, а с другой стороны, не добавляет оптимизма и сформировавшаяся в последние дни общемировая тенденция к росту процентных ставок в долларах, евро, фунтах и практически всех мировых валютах на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. Таким образом, отечественным евробондом сложно продолжать восстановительный рост в условиях общемирового падения котировок долговых бумаг большинства стран.

Доходность краткосрочных государственных бондов США приблизилась к доходности более долгосрочных облигаций, что вызывает повышенные опасения рецессии в крупнейшей экономике мира, пишет The Wall Street Journal. По мере перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к более жесткой денежно-кредитной политике увеличивается доходность всех US Treasuries, однако доходность бумаг с более короткой дюрацией растет сильнее, поскольку они больше зависят от траектории ставок в ближайшей перспективе. Спред между доходностью 2-летних и 10-летних US Treasuries сократился примерно до 0,2% по сравнению с 0,9%. Трейдеры опасаются, что спред может стать отрицательным, а такая ситуация обычно воспринимается как сигнал о грядущей рецессии.

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс на прошлой неделе написал, что "не удивлен, что кривая доходности все больше указывает на рецессию". Ранее он призывал Федрезерв к более активному повышению ставки для сдерживания рекордной за 40 лет инфляции. Схожие опасения высказывают и инвесторы, специализирующиеся на облигациях.

Средняя ставка по ипотеке сроком на 30 лет в США достигла 4,72% годовых на этой неделе, поднявшись на 26 базисных пунктов с пятницы, согласно данным Mortgage News Daily. На этом фоне экономисты начали пересматривать прогнозы продаж домов в текущем году в сторону понижения, пишет CNBC. Большинство прогнозов на конец года предусматривали, что средняя ипотечная ставка достигнет 4,5% к концу 2022 года, однако темпы ее роста ускорились на фоне ситуации на Украине, роста цен на нефть и подъема инфляции. Показатель за аналогичный период 2021 года составлял около 3,45% годовых.

Корректировка прогноза в отношении денежно-кредитной политики ФРС, подразумевающая значительно большее количество повышений ставки, чем ожидалось ранее, толкает вверх доходность гособлигаций США. Фиксированная ипотечная ставка на 30 лет постепенно следует за динамикой доходности 10-летних US Treasuries, которая на текущий момент находится на максимуме с мая 2019 года.