Рубль уверенно вырос на решении ЦБ возобновить торги акциями и сумел в итоге отыграть половину потерь, полученных с конца февраля

Москва. 23 марта. Доллар США и евро сильно упали на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине благодаря решению ЦБ РФ возобновить с завтрашнего дня торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Курс доллара США составил 97,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,8 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 108,01 руб./EUR1, подешевев на 6,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,1 рубля - до 102,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос по итогам торгов среды, сумев в итоге отыграть почти половину потерь с конца февраля. Поддержку нацвалюте оказали решение ЦБ РФ возобновить с завтрашнего дня торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявление президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" 24 марта, будут доступны 33 самые ликвидные бумаги, говорится в сообщении Банка России.

Первый торговый день будет укороченным - с 9:50 до 14:00 мск. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

Ранее, с 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля.

Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа.

Инфляционные ожидания населения и предприятий РФ в марте существенно выросли, между тем говорится в комментарии Банка России.

Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в марте увеличились на 4,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,3%. Это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 года, максимум был зафиксирован в декабре 2010 года на уровне 18,7%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным проведенного Банком России мониторинга, в марте достигли максимальных значений за всю историю наблюдений с января 2000 года, отмечает ЦБ.

Регулятор также обращает внимание на снижение потребительских настроений населения в марте до уровней 2015 - 2016 годов. При этом склонность домохозяйств к сберегательному поведению в марте немного увеличилась на фоне повышения общей экономической неопределенности, отмечает ЦБ.

Внимание рынков по-прежнему направлено на ситуацию на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении РФ. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация Байдена готовит санкции и в отношении большинства депутатов Госдумы, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20".

Ожидается, что сначала Байден отправится в Брюссель, где 24 марта состоится саммит лидеров стран НАТО, 24-25 марта состоится заседание Европейского Совета, в ходе которого Байден, как ожидается, выступит с речью. 24 марта пройдет встреча лидеров G7.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду журналистам, что власти страны намерены изучить вариант с введением новых санкций против РФ, сообщила газета "Санкэй". "(Премьер - ИФ) продемонстрировал намерение изучить дополнительные санкции против России и оказание гуманитарной помощи Украине", - отмечает издание.

Также премьер приветствовал состоявшееся ранее в среду выступление президента Украины Владимира Зеленского перед японским парламентом.

Ранее на фоне ситуации на Украине Япония ввела ряд санкций против РФ.

Нефтяные котировки ускорили темпы подъема в среду вечером после выхода данных Минэнерго США о недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,95 млн баррелей и составили 238,04 млн баррелей, дистиллятов - на 2,07 млн баррелей, до 112,14 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей и дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составляет $121,41 за баррель, что на 5,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,45 за баррель, что на 4,74% выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания участников нефтяного рынка также остается ситуация на Украине и санкции против РФ, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта укрепляется как к доллару, так и к евро, чему способствовала новость о переходе на расчеты в рублях при поставках российского газа в недружественные страны. "В моменте курс доллара опускался чуть ниже 95 рублей, что является минимумом со второго марта, а ближе к вечеру доллар торгуется ниже уровня в 100 рублей. Евро снижается сопоставимо, торгуясь ниже 109 рублей. Хорошей новостью для российского рынка является также решение ЦБ с 24 февраля возобновить торги на рынке акций, хотя на первом этапе количество доступных инструментов будет ограничено наиболее ликвидными бумагами. Разговоры о дополнительных санкциях в отношении России продолжаются, но в меньшей степени влияют на курс, поскольку дальнейшее ограничение экспорта энергоресурсов из РФ со стороны Европы, о чем сейчас идет речь, в моменте способно нанести существенный урон европейской экономике. В этой связи в краткосрочной перспективе потенциал введения новых значимых санкций со стороны европейских стран ограничен. Тем не менее, на фоне этих разговоров цена майского фьючерса для нефти Brent в среду снова поднялась выше $121 за баррель", - отмечает Беспалов.

"На старте сессии рубль совершил резкие разнонаправленные движения, после чего перешел к консолидации в небольшом минусе к бивалютной корзине. Рубль некоторое время оставался в узком диапазоне, сформированном в конце прошлой недели. Во второй половине торгов появилось заявление президента РФ о том, что Запад фактически объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией. В связи с этим Путин предложил отказаться от оплаты инвалютой российских товаров, поставляемых в ЕС и США. (. . .) На этом фоне рубль резко укрепился, доллар впервые с начала марта опускался чуть ниже 95 рублей. Однако отчасти этот импульс был вызван низкой ликвидностью пары "доллар-рубль", поэтому вскоре она вернулась выше 100 руб./$1. Дополнительным позитивом для рубля могла выступить новость о возобновлении в четверг торгов акциями на "Мосбирже" после почти месячного перерыва. Вероятно, многие инвесторы избавляются от инвалюты, чтобы вложиться в подешевевшие российские бумаги", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России в среду, 23 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2 трлн 67,6 млрд рублей) в среднем по ставке 19,2% годовых.

Банки на аукционе 1-дневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки" в среду, привлекли 796,1 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 марта на 91,23 копейки, до 103,1618 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,522 рубля, до 113,2613 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 1,0983 рубля по отношению ко вторнику и составил 102,9664 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,7458 рубля и составил 102,2738 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 800,598 млн, из которых $750,366 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 трлн 50,232 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,68 копейки, до 114,4668 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 2,0005 рубля, до 112,4979 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR606,135 млн, из которых EUR308,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,379 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 20,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 33 б.п. - до 21% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 23 б.п. - до 22,83% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 25 б.п. - до 23,92% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 8 б.п. - до 24,38% годовых.