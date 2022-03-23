Акции Норникеля, Полюса, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и Сургутнефтегаза могут выглядеть сильнее рынка на открытии торгов - BCS Express

Акции "Норникеля", "Полюса", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа" и "префы" "Сургутнефтегаза" могут выглядеть сильнее рынка на открытии торгов, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Следует подготовиться к открытию торгов заранее и определиться со стратегией, это поможет избежать эмоциональных решений. Просадка в акциях создает интересные возможности для покупки качественных активов на долгосрочный горизонт по привлекательным ценам. Ожидания по открытию торгов скорее позитивные. При этом волатильность ожидается повышенной, в первые часы открытия возможна просадка рынка из-за маржин-колов и закрытия позиций, однако, если Минфин поддержит рынок, сильного снижения на старте удастся избежать. Более того, учитывая долю экспортеров в индексе Мосбиржи более 50%, есть вероятность, что индекс вырастет после затяжной паузы относительно уровней 25 февраля", - пишет аналитик BCS Express.

По мнению Пучкарева, покупатели сосредоточатся на акциях сырьевого сектора с высокой долей экспортной выручки, которая не попала под санкции. Это, прежде всего, нефтегазовая отрасль и цветная металлургия.

"Компания "Норникель" не попала под санкции ЕС или США. Стоимость корзины ключевых металлов за время, пока торги были закрыты, выросла. 96% выручки за 2021г приходилось на зарубежные рынки, компания выигрывает от ослабления рубля. Вероятность ограничений в отношении "Норникеля" низкая, так как это приведет к сильным дисбалансам на рынке никеля, палладия", - указывает эксперт.

Санкции ЕС против Сулеймана Керимова не затрагивают деятельность "Полюса". Компания реализует практически все произведенное золото российским банкам и защищена от логистических сбоев за пределами страны, подчеркивает аналитик. Цены на золото за период приостановки торгов подросли на 2% или на 28% в рублях. Отмена НДС на покупку золотых слитков физическими лицами, должна обеспечить стабильный внутренний спрос на драгоценный металл. Долгосрочным драйвером для бумаг являются планы по росту производства в будущем.

"ЛУКОЙЛ" не попал под санкции ЕС, - напоминает Пучкарев. - Цены на нефть в рублях находятся неподалеку от исторических максимумов. Вероятность отказа Европы от российской нефти в среднесрочной перспективе невысока, так как это может привести к сильному росту цен и угрозе энергобезопасности региона. Драйвером роста акций также может стать байбэк - ранее компания выкупала собственные акции с рынка. Теперь при падении котировок интенсивность выкупа может вырасти".

"НОВАТЭК" попал под ограничения США на импорт энергоносителей из России, однако доля поставок в страну была невысока и может быть переориентирована на другие рынки. Цены на нефть и газ находятся на комфортных для компании уровнях, а слабый рубль должен поддержать финансовые показатели, полагает стратег инвесткомпании.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - защитная бумага благодаря крупным объемам валютных депозитов. На фоне сильного ослабления рубля компания может показать значительный рост прибыль по итогам 2022г. "Сургутнефтегаз" также выигрывает от роста цен на нефть. Отдельно можно добавить, что позитивные ожидания есть по акциям "РУСАЛа", Polymetal, "АЛРОСА" и "ФосАгро", - пишет Пучкарев.

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