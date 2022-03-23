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23 марта 2022 года 16:25
Корпоративным бондам нужно время для адаптации к доходностям ОФЗ - "ВТБ Мои Инвестиции"
Корпоративным бондам нужно время для адаптации к доходностям ОФЗ, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Корпоративные рублевые облигации из-за низкой ликвидности первое время вряд ли будут представлять интерес по доходности. Потребуется время для их адаптации относительно доходностей ОФЗ. По мере того, как кредитные спреды надежных компаний к ОФЗ перейдут к релевантным уровням в 150-250 б.п., можно присмотреться к корпоративным облигациям с погашением 1-2 года. Предпочтительней бонды крупных госкомпаний и системно значимых для страны игроки рынка, которые при необходимости могут рассчитывать на поддержку федеральных властей", - отмечают эксперты инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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