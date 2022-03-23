Корпоративным бондам нужно время для адаптации к доходностям ОФЗ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Корпоративным бондам нужно время для адаптации к доходностям ОФЗ, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Корпоративные рублевые облигации из-за низкой ликвидности первое время вряд ли будут представлять интерес по доходности. Потребуется время для их адаптации относительно доходностей ОФЗ. По мере того, как кредитные спреды надежных компаний к ОФЗ перейдут к релевантным уровням в 150-250 б.п., можно присмотреться к корпоративным облигациям с погашением 1-2 года. Предпочтительней бонды крупных госкомпаний и системно значимых для страны игроки рынка, которые при необходимости могут рассчитывать на поддержку федеральных властей", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

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