Рост цен на сталь в Европе может продолжиться - Банк "Открытие"

Рост цен на сталь в Европе может продолжиться, несмотря на рекордные значения, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Европейские цены на сталь обновили очередной исторический максимум: по данным торгов на Лондонской бирже металлов, стоимость майского фьючерса на поставку горячекатаного стального проката достигла 22 марта $1625 за 1 т. Основными факторами роста цен, по мнению эксперта банка, выступают запрет на импорт в ЕС стального проката из РФ и практически полное отсутствие на рынке поставщиков проката из Украины. Косвенное значение имеют и другие санкции против России.

"По нашим оценкам, нынешний рост цен может продолжиться - многое будет зависеть от перспектив введения новых санкций против РФ в энергетическом и сырьевых секторах, - указывает Каримов. - Так, например, запрет на импорт стальных полуфабрикатов, которые не попали под текущие ограничения, может привести к дальнейшему росту цен, провоцируя снижение производства проката внутри ЕС. В целом в 2021г объем импорта в ЕС полуфабрикатов из РФ составил около 5 млн т, тогда как поставки плоского и сортового проката в совокупности представляли 4,5 млн т. В негативном сценарии введения новых санкций против России, ограничивающих дальнейшую торговлю, в т.ч. стальными полуфабрикатами, можно ожидать стоимость г/к рулона на уровне $2000/т на спотовом рынке Европы".

Аналитик банка полагает, что в более оптимистичном сценарии котировки стали в ЕС могут начать снижаться уже в мае 2022г, однако будут оставаться высокими до 2023г. В среднесрочной перспективе снижение цен остановится на значениях, существенно превышающих средние исторические уровни. Более того, цены могут прекратить снижение в 2023г, когда по текущим прогнозам ожидается рост поставок полупроводников и, следовательно, потенциальный рост спроса на сталь со стороны автомобильного сектора.

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