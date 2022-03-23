"Финам" открыл торговую идею "покупать акции KB Home с целью $44 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании.

KB Home 23 марта представит финансовый отчет. Аналитики ожидают роста выручки до $1,5 млрд за квартал, прибыли на акцию - до $1,54. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогноз топ-менеджмента на следующий отчетный период будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в рамках боковика. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью $44. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $36 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают эксперты инвесткомпании.

KB Home - домостроительная компания, базирующаяся в США, основанная в 1957 году как Kaufman & Broad в Детройте, штат Мичиган. Это была первая строительная компания, котирующаяся на NYSE. С 2000 по 2008 год она входила в список Fortune 500.

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