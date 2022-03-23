Бумаги Норникеля - одни из самых привлекательных для покупки на открытии торгов - ПСБ

Бумаги "Норильского никеля" являются одними из самых привлекательных для покупки акций на открытии торгов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Мы ожидаем в ближайшее время возобновление торгов акциями на Мосбирже. На наш взгляд, одними из лучших акций во время открытия рынка станут бумаги "Норникеля". На текущий момент компания не попала в санкционные списки западных стран. Это является несомненным плюсом, так как почти 70% выручки компании приходится на экспорт металлов в Европу и страны Южной и Северной Америки. Исходя из этого, можно ожидать, что существенных проблем с контрагентами из этих стран не должно быть. Кроме этого, компания является крупным производителем никеля, который используется в аккумуляторных батареях. По этой причине "Норникель" играет важную роль в глобальном переходе к "зелёной" энергетике, что, на наш взгляд, снижает вероятность введения ограничений со стороны иностранных государств", - пишет Головинов.

Эксперт указывает, что у компании возможны логистические проблемы. "Норникель" доставляет металлы платиновой группы с помощью самолётов. Из-за существенного сокращения прямых рейсов с европейскими городами, компания может экспортировать продукцию через третьи страны, что, конечно, приведёт к увеличению затрат, но эта мера, по мнению Головинова, позволит сохранить цепочки поставок до конечных потребителей.

"Основную часть операционных расходов "Норникель" оплачивает в рублях. Экспортная направленность реализации собственной продукции компанией является положительным моментом в данном случае, так как расчёты с большинством покупателей производятся в иностранной валюте", - отмечает аналитик ПСБ.

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