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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"
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23 марта 2022 года 13:53

Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 пробил вверх 200-дневную скользящую среднюю, что является сигналом в пользу продолжения роста. RSI находится выше 40 пунктов, что не противоречит возможному развитию "бычьей" тенденции. MACD не дает сигналов к развороту", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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