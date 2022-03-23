Возможно снижение ставки ЦБР до 12-15% на горизонте 6-9 месяцев - "Атон"

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 12-15% годовых на горизонте 6-9 месяцев, считает управляющий директор, главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

"Банк России будет бороться с инфляцией и будет делать это с помощью процентных ставок. Но это вопрос 2023 года, потому что в текущем году произошел инфляционный шок, инфляция останется высокой и для нее не важно будет ставка 20% или 25%. Уже текущий уровень ставки является для экономики России запретительным - на таком уровне компании вряд ли могут брать кредиты, а банки в свою очередь мало кого могут кредитовать. В связи с тем, что в России действуют ограничения по капитальным операциям, у ЦБ есть хорошие шансы довольно быстро - на горизонте 6-9 месяцев - снизить ставку до приемлемых уровней в 12-15% годовых и затем снимать ограничения", - пишет эксперт в обзоре.

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