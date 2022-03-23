Цена никеля может вырасти до $50000/тонну в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"

Цена на никель может вырасти до $50000 за тонну в ближайшие месяцы, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы рассчитываем на повышение никелевых цен в 2022 году ввиду усиления мирового спроса и возможного снижения объемов экспорта. Как следствие, на наш взгляд, после полного уравнивания цен на Лондонской бирже металлов (LME) и Шанхайской фьючерсной бирже котировки рассматриваемого металла будут оставаться в восходящем тренде. По нашим подсчетам, в ближайшие месяцы никель может подорожать до $50000 за тонну, что соответствует потенциалу роста к текущим ценам в размере 67,95%", - указывают эксперты инвестиционной компании.

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