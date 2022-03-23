Возможен уход рубля выше 105 руб./$1 и 115 руб./EUR1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Возможен уход курса рубля выше 105 руб./$1 и 115 руб./EUR1 в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"В четверг, 24 марта, пройдет заседание глав государств-членов НАТО, по итогам которого ожидаются новые санкции против России. Риск потенциального эмбарго на импорт российской нефти также оказывает давление на российскую валюту. В краткосрочной перспективе не исключена попытка роста курса пары USD/RUB выше 105 руб./$1, а также попытка курса пары EUR/RUB подняться выше 115 руб./EUR1. Поддержку рублю по-прежнему будут оказывать экспортеры, которые обязаны реализовывать на рынке 80% своей валютной выручки. Считаем, что на текущей неделе курс может попытаться стабилизироваться в диапазоне 100-110 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

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