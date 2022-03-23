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23 марта 2022 года 09:36
Цены на нефть поднимаются в среду
Рынок акций США вырос во вторник на заявлениях представителей ФРС. Фондовые рынки стран АТР повышаются на торгах в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.
Американские фондовые индексы выросли во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву следует быстро ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы снизить повышательное давление на инфляцию. "Федрезерву нужно принимать агрессивные меры для удержания инфляции под контролем, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Нам необходимо как минимум дойти до нейтрального уровня, чтобы не оказывать повышательного давления на инфляцию в период, когда она уже значительно выше привычного уровня". В ответ на вопрос о том, как быстро нужно действовать ФРС, Баллард ответил: "Чем быстрее, тем лучше". Под нейтральным уровнем ставки понимается такое значение, которое не замедляет и не стимулирует рост экономики. Руководители Федрезерва в целом сходятся во мнении, что такому уровню соответствует ставка в 2,5%. При этом в понедельник глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что ЦБ готов поднимать стоимость кредитования в стране активными темпами. "Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки больше чем на 25 базисных пунктов на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал он. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем". Федрезерв предпримет все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности, сказал Пауэлл. Инфляция в США в последнее время находится на максимальном уровне за 40 лет. На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п. - до 0,25-0,5% годовых. При этом прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и до примерно 2,75% к концу следующего. "Рынок неплохо держится", учитывая, что ФРС начала повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, полагает старший аналитик по глобальным рынкам Wells Fargo (SPB: WFC) Скотт Рен. По его мнению, "реально сильный рынок труда" и "приличный рост экономики" США оказывают поддержку акциям, в то время как инвесторы, похоже, ожидают замедления инфляции в течение следующих двух лет или около того, сообщает MarketWatch. Индекс активности в производственной отрасли, который рассчитывает Федеральный резервный банк Ричмонда, в марте вырос до 13 пунктов по сравнению с 1 пунктом в предшествующий месяц. При этом аналитики прогнозировали снижение до минус 1 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше нуля говорит об усилении активности в промышленности региона. Производитель спортивных товаров Nike Inc. (SPB: NKE) сократил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, который завершился 28 февраля, однако показатели оказались лучше прогнозов рынка. Котировки акций компании выросли во вторник на 2,2%. Кроме того, подорожали бумаги банков, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 1,2%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 1,7% и Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,9%. Китайская технологическая компания Alibaba Group Holding (SPB: BABA) объявила об увеличении объема программы обратного выкупа акций до $25 млрд с $15 млрд. Стоимость ADR компании на бирже NYSE подскочила за день на 11%. Котировки бумаг Okta Inc. (SPB: OKTA) снизились на 1,8% после того, как компания, предоставляющая бизнесу услуги идентификации пользователей, подверглась хакерской атаке. Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. (SPB: CCL) сократил чистый убыток в первом финквартале (декабрь-февраль) и увеличил выручку, однако показатели оказались хуже прогнозов аналитиков. Стоимость компании снизилась на 0,1%. Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 254,47 пункта (0,74%) и достиг 34807,46 пункта. Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 50,43 пункта (1,13%), составив 4511,61 пункта. Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 270,36 пункта (1,95%) - до 14108,82 пункта. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в среду, несмотря на сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу ситуации на Украине и стабильно высокой глобальной инфляции. Также давление на рынки оказывает беспокойство по поводу роста цен на энергоресурсы, однако основные индикаторы азиатских рынков удерживаются в плюсе. Японский Nikkei к 8:23 МСК прибавил 2,92%. В лидерах роста находятся акции SoftBank Group Corp.(+7,6%), Daiichi Sankyo Co. Ltd. (+6,1%) и Taiyo Yuden Co. Ltd. (+5,7%). Гонконгский Hang Seng к 8:30 МСК поднялся на 1,7%, достигнув максимального значения за три недели, шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%. Котировки акций технологической компании Meituan растут на 4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 2,7%. Бумаги технологической Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. укрепляются на 6,4%. Компания увеличила объем программы обратного выкупа акций до $25 млрд с $15 млрд. Как сообщается в пресс-релизе компании, программа будет действовать в течение двух лет, до марта 2024 года. Акции производителя электроники Xiaomi Corp. растут на 5,1%. Компания резко сократила чистую прибыль по итогам четвертого квартала из-за масштабных списаний, тогда как выручка увеличилась. Южнокорейский Kospi к 8:29 МСК повысился на 0,8%. Капитализация производителя электроники LG Corp. увеличивается на 1,1%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. поднимается на 1,2%, Kia Corp. - на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, достигнув максимальной отметки за два месяца. Акции австралийского банка Commonwealth Bank of Australia подорожали на 1,3%, Westpac Banking Corp. - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 0,8%. Цены на нефть поднимаются в среду после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают неожиданные данные о сокращении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск в среду составляет $116,7 за баррель, что на $1,12 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,14 (0,1%), до $115,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,38 за баррель, что на $1,11 (1,02%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,7 (0,6%), до $109,27 за баррель. Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста. Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тыс. баррелей. В центре внимания участников нефтяного рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти. В четверг пройдёт встреча глав государств НАТО, и "её итогом могут стать более жесткие меры в отношении Москвы, которые, возможно, подтвердят ожидаемые риски для поставок российской нефти", отметила старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. "Если ЕС полностью откажется от нефти, поступающей из портов РФ и по трубам, на рынке образуется дыра объемом свыше 2 млн баррелей в сутки, что поддержит цены в районе $120 за баррель в краткосрочной перспективе", - добавила она.
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