Вероятна консолидация курса рубля вблизи текущих уровней в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна консолидация курса валютной пары USD/RUB вблизи текущих уровней в ближайшие дни на фоне отсутствия принципиально важных новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Тем не менее, отмечают эксперты, можно ожидать постепенное снижение курса к 100 руб./$1 в дальнейшем.

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