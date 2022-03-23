Фундаментальные вводные рынка акций США по-прежнему на стороне продавцов - BCS Express

Фундаментальные вводные на американском фондовом рынке по-прежнему на стороне продавцов акций, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"После мощного недельного выкупа в понедельник фондовые индексы США брали паузу - сказывались комментарии главы Федрезерва о высокой вероятности более агрессивного подъема ставок на майском заседании ЦБ (еще на +50 б.п.), но по итогам вторника биржевым индексам удалось сломить негативный настрой, закрытие состоялось с приростом 0,7-2%. Наблюдаемый в последнюю неделю бодрый выкуп глубокой просадки по-прежнему относим к техническому аспекту - снимается накопленная с начала года перепроданность. Фундаментальные вводные по-прежнему за продавцов бумаг, но иррациональность поведения может продолжаться дольше обычного", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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