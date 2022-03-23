Риски по-прежнему смещены в сторону роста цен на нефть - BCS Express

Риски по-прежнему смещены в сторону роста цен на нефть в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Предпосылки для сохранения высокой волатильности на нефтяном рынке сохраняются. Уровень неопределенности, связанный с российскими поставками, остается высоким. Риски по-прежнему смещены в сторону роста, что подтверждается подъемом локальных минимумов по фьючерсам на нефть марки Brent на младших "тайм-фреймах", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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