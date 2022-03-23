Рубль начнет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 101,5-105,5 руб./$1 - "Алго Капитал"

Валютная пара доллар/рубль начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 101,5-105,5 руб./$1, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия с умеренным для текущих реалий изменением пара USD/RUB способна продолжить наметившуюся в предыдущие дни консолидацию. Сейчас можно констатировать, что недавний ажиотажный спрос на иностранную валюту на бирже уже истощился", - отмечает эксперт в комментарии.

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