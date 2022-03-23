Нефтяные котировки могут подняться выше $120/барр. в преддверии летнего сезона - "Фридом Финанс"

Нефтяные котировки могут вновь подняться выше уровня в $120 за баррель в преддверии летнего сезона, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Прогнозы МЭА и Argus о падении добычи нефти в России с апреля 2022 года представляются достаточно спекулятивными (Argus - на 1,7 миллиона баррелей в сутки; МЭА - на 3 млн баррелей в сутки). ЕС не сможет сократить потребление нефти в короткий срок, отмечает аналитик.

"Доля российской нефти на рынке ЕС около 27%, причем в отдельных странах она превышает 60%. Порты на Балтике закрыты на прием, но это не означает, что нефть не поступает. Это один из факторов увеличения дисконта российской нефти марки Urals к марке Brent, который недавно достиг почти $30 за баррель. Однако и на этом уровне добыча высокорентабельна, - пишет эксперт в комментарии. - Нельзя исключать, что западные страны попытаются (или, возможно, уже это делают) надавить на ОПЕК, чтобы страны увеличили поставки в ЕС, но 3 млн баррелей в сутки в краткосрочной перспективе негде взять. СА будет увеличивать добычу, возможно, быстрыми темпами, на 1,2 млн баррелей в день к концу года. Еще на 1 млн баррелей в день (скорее всего, меньше) могут нарастить добычу Иран и Венесуэла, что уже требует геополитической поддержки Запада, поскольку именно из-за его давления добыча в этих странах сократилась. Полагаю, что добыча внутри страны сократится не более чем на 1 млн баррелей и примерно в равной степени ляжет на "Роснефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ". При этом дефицит приведет к скачку цен в преддверии летнего сезона, не исключаю, что котировки вновь поднимутся выше $120 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.