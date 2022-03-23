"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Amazon на уровне $3750

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. на уровне $3750 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Американская компания Amazon закрыла сделку по покупке студии Metro-Goldwyn-Mayer. Это приобретение может существенно укрепить позиции стримингового направления бизнеса Amazon, так как повысит его компетенции в создании эксклюзивного контента, а это одно из ключевых конкурентных преимуществ сегмента, - пишет старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян. - Несмотря на повышенное внимание регуляторов к IT-гигантам, мы изначально прогнозировали успешное завершение сделки, потому включали оценочные поступления от нового направления бизнеса в модель денежных потоков эмитента. Ожидаем конкретизации стратегии развития стримингового направления и полагаем, что закрытие сделки может стимулировать рост расходов на создание контента для сохранения ведущих позиций. Отметим, что Amazon Prime принадлежит третья по величине доля на рынке США после Netflix Inc. и объединенных Walt Disney Co. и Hulu".

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