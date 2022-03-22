Евробонды РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне нестабильности мировых долговых рынков

Москва. 22 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках, в частности, продолжающегося падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 2,5%, до 39,5% от номинала (их доходность выросла на 36 базисных пунктов - до 15,83% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 2%, до 40,97% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов - до 14,99% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 6,5%, подорожав до 23,55% от номинала (его доходность снизилась на 138 базисных пунктов, до 22,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 17,8%, до 26,67% от номинала (их доходность снизилась на 6 процентных пунктов - до 45,35% годовых), с погашением в 2029 году - на 2,5%, до 16,98% от номинала (их доходность снизилась на 67 базисных пунктов и составила 41,44% годовых). В то же время облигации с погашением в 2027 году подешевели на 6,2%, до 24,96% от номинала (их доходность выросла на 186 базисных пунктов и составила 38,57% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,87%, до 49,48% от номинала (их доходность выросла на 91 базисный пункт - до 61,72% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 3,9%, составив 43,76% от номинала (их доходность выросла на 7,5 процентного пункта - до 89,52% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на конец первой декады марта, после чего наметилась определенная стабилизация, перешедшая сначала в умеренный рост, а затем (16-17 марта) и в активное восстановление котировок. Инвесторы позитивно восприняли сообщения об осуществлении в срок и в полном объеме купонных платежей на сумму $117,2 млн в счет обслуживания суверенного долга РФ в долларах со сроком погашения в 2023 и 2043 годах.

После довольно мощного отскока ситуация в секторе отечественных евробондов в начале этой недели выглядит неоднозначно. С одной стороны, на инвесторов давят сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, а с другой стороны, не добавляет оптимизма и сформировавшаяся в последние дни общемировая тенденция к росту процентных ставок в долларах, евро, фунтах и практически всех мировых валютах на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. Таким образом, отечественным евробондом сложно продолжать восстановительный рост в условиях общемирового падения котировок долговых бумаг большинства стран.

Доходность европейских государственных облигаций поднимается во вторник, обновляя многолетние максимумы после "ястребиных" заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Доходность 10-летних госбондов Германии превысила 0,5% годовых, показатель аналогичных бумаг Великобритании достиг 1,69% годовых. Это рекордные показатели с октября 2018 года. Накануне доходность десятилетних US Treasuries превысила отметку 2,25% годовых впервые за 33 месяца; к вечеру вторника процентные ставки десятилетних US Treasuries достигли отметки 2,37% годовых.

Рост доходности мировых гособлигаций спровоцировали слова главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв готов повысить ставку на 50 базисных пунктов вместо обычных 25 базисных пунктов на одном или нескольких ближайших заседаниях. Пауэлл также допустил, что ставка в США может превысить уровень, считающийся нейтральным. "Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 базисных пунктов - до 0,25-0,5% годовых, причем прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% годовых к концу этого года и до примерно 2,75% годовых к концу следующего.

Кроме того, инвесторы все активнее ждут начала повышений ставки Европейского центрального банка. Сейчас рынок закладывает два подъема ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца текущего года. Банк Англии, по мнению инвесторов, увеличит ставку к концу года в общей сложности на 120 базисных пунктов.