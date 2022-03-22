Инвестбанк Синара начал анализ Coca-Cola c рекомендацией "покупать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Coca-Cola Co., сообщается в обзоре аналитика Сергея Вахрамеева. Справедливая цена акций компании, рассчитанная экспертом, составляет $74 за штуку, что предполагает 23%-ный потенциал роста. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Coca-Cola получит значительную выгоду после открытия стадионов, ресторанов и кафе с завершением пандемии COVID. Компания, на наш взгляд, выиграет в условиях высокой инфляции, поскольку за счет сильного бренда способна легко переложить расходы в цену продукта. Кроме того, диверсификация (развитие таких новых направлений бизнеса, как кофе, вода, энергетические напитки) в долгосрочной перспективе значительно повысит финансовые показатели Coca-Cola", - пишет эксперт.

Катализаторами роста стоимости акций, по мнению Вахрамеева, могут стать следующие события: публикация отчетности за 1К22 (19 апреля), объявление о повышении дивидендов и выкуп акций.

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