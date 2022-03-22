"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Nike на уровне $182

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Nike Inc. на уровне $182 за штуку, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Мы рассматриваем отчет компании за третий финансовый квартал как достаточно позитивный и оптимистичный, хотя есть некоторые аспекты, вызывающие беспокойство. К таковым можно отнести замедление темпов роста в Большом Китае и проблемы в цепочках поставок. Однако стоит признать, что регуляторная политика Китая находится вне контроля компании. Что касается логистических сложностей, то сними компания справляется достаточно успешно. В качестве сильной стороны отчета мы хотели бы отметить впечатляющие успехи в цифровизации бизнеса: постепенное увеличение доли digital-продаж (ее планируется довести до 50%), а также движение в сторону метавселенных и реализации цифровых товаров", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они полагают, что у Nike есть все шансы сформировать этот новый канал и сегмент продаж, которому не грозят проблемы с цепочками поставок и который будет характеризоваться высокой валовой маржей. Как следствие, Nike вполне может занять лидирующие позиции в перспективном и быстрорастущем сегменте, уверены стратеги "Фридом Финанс".

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