Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 100-110 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 100-110 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Российский рубль завершил торги в понедельник в рамках валютной секции Мосбиржи на уровне 104 руб./$1 и 114,90 руб./EUR1. К полудню во вторник USD/RUB торговался около 104,15 руб./$1, EUR/RUB - около 114,48 руб./$1. Обсуждения возможного запрета на импорт российской нефти оказывают давление на российскую валюту. Между тем большинство ОФЗ дорожали на утренних торгах во вторник. Напомним, Банк России обещал выступать покупателем ОФЗ, но объемы покупок он не разглашал. В данный момент мы не ожидаем дальнейшего снижения доходности на рынке, особенно в средней и дальней частях кривой. По-прежнему считаем, что на текущей неделе курс может попытаться стабилизироваться в диапазоне 100-110 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

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