Банк России может понизить ставку до 10-15% к концу года - Sber CIB

Банк России может понизить ключевую ставку до 10-15% годовых к концу текущего года, полагают эксперты Sber CIB.

"Кривая доходности ОФЗ имеет отрицательный наклон - это говорит о том, что рынок рассчитывает на снижение ключевой ставки в течение года. Мы полагаем, что ожидания рынка оправданны, а ключевая ставка к концу года может уменьшиться до 10-15%. ОФЗ уже в значительной мере отыграли этот сценарий, и если дальнейшее снижение доходности выпусков сроком от 5 лет в ближайшее время всё же продолжится, оно будет медленным", - прогнозируют аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.