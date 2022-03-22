S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4420-4470п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4470 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 достиг сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней и в ближайшее время может ее тестировать. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о силе "быков". В случае пробоя вверх 200-дневной средней бенчмарк может возобновить восходящее движение, обозначив завершение коррекции. На краткосрочном горизонте возможен откат до ближайшей поддержки, которая находится на отметке 4300 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что на ежегодной конференции по экономической политике NABE прозвучали "ястребиные" высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла. По его словам, существует очевидная необходимость оперативно перейти к нейтральной монетарной политике, а затем и к более серьезным мерам, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что ФРС готова действовать более агрессивно и повышать ставку более чем на 25 б.п. за одно заседание при необходимости. Также он добавил, что длительный период высокой инфляции может подтолкнуть к пересмотру долгосрочных ожиданий на рынке, при этом воздержался от прояснения каких-либо деталей касательно дальнейших действий, направленных на сокращение баланса ФРС.

"Ранее на эти темы уже высказались такие спикеры ФРС, как Джеймс Буллард и Кристофер Уоллер, которые выступают за более агрессивные действия FOMC, - напоминают аналитики "Фридом Финанс". - Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (не голосовавший) сообщил, что наметил шесть повышений ключевой ставки на 2022 год и видит сценарии, в которых инфляция может привести к более жесткой монетарной политике, чем ожидалось ранее. Данные Fedwatch от CME Group в настоящее время свидетельствуют о возможном поднятии ставки на предстоящем заседании FOMC 4 мая на 50 б.п.".

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