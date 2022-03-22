Нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал роста до уровней выше $120/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал роста до уровней выше $120 за баррель Brent, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в понедельник сразу на 7,12%, до $115,62/барр. Росту котировок способствует новостной фон о возможном введении ограничений на поставки российских энергоресурсов в ЕС. Цены на черное золото поддерживают также опасения перебоев в поставках и Саудовской Аравии на фоне атак на нефтяные объекты страны. Во вторник фьючерсы Brent растут на 1,25% и торгуются около $117,05/барр. Вечером будут опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Продолжение роста запасов может оказать давление на котировки, но более принципиальными для нефтяного рынка останутся новости по планируемым ЕС санкциям. Пока опасения введения ограничений на поставки из России сохраняются у фьючерсов Brent есть потенциал к дальнейшему росту выше $120/барр.", - указывают эксперты банка.

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